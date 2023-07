Um dos substitutos de Bellingham prestes a chegar da Bundesliga

Dortmund muito próximo de contratar Felix Nmecha ao Wolfsburgo

Felix Nmecha parece ser um dos jogadores encontrados pelo Dortmund para substituir Jude Bellingham, entretanto transferido para o Real Madrid.

De acordo com Fabrizio Romano, a equipa do Signal Iduna Park está prestes a completar a transferência de uma das figuras do Wolfsburgo, por 30 milhões de euros.

Tendo contrato até 2024, Nmecha fez duas épocas ao serviço do Wolfsburgo, marcando três golos e fazendo cinco assistências, num total de 50 partidas.