Um dos principais negócios deste mercado está à distância de 20 milhões

Responsáveis do Bayern viajaram até Londres, mas ainda não têm um acordo com o Tottenham para a transferência de Kane.

O Bayern continua a trabalhar para tentar assegurar junto do Tottenham a contratação do avançado Harry Kane, capitão dos spurs que já terá dado o sim à proposta do emblema bávaro, onde é muito desejado pelo treinador Thomas Tuchel. Ontem, segunda-feira, o CEO dos bávaros, Jan-Christian Dreesen, e o diretor técnico, Marco Neppe, viajaram para Londres, onde se encontraram com responsáveis do Tottenham.

Contudo, as negociações entre os dois clubes ainda não permitiram um entendimento, escrevendo a imprensa inglesa que existe uma diferença de valores para a transferência na casa dos 20 milhões de euros.

O Bayern estará disposto a superar o recorde da sua contratação mais cara de sempre - Lucas Hernández custou 80 M€ - mas não elevando muito mais essa fasquia. Ora, o Tottenham estará a pedir mais de 100 M€ pelo goleador de 30 anos, cujo contrato termina no verão de 2024. Ou seja, os spurs correm o risco de ver sair o jogador de borla dentro de um ano. Além da diferença de verbas, a Sky Sports escreve ainda que o Tottenham quer assegurar uma cláusula de recompra do jogador para o caso de este regressar a Inglaterra.

Além do Bayern, também o PSG está muito atento a Kane por causa da provável saída de Mbappé.