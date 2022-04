Um dos possíveis sucessores de Pochettino no PSG pede salário de 30 milhões

Com a saída de Mauricio Pochettino praticamente certa no final da época, Antonio Conte surge como um dos candidatos ao lugar

Depois de uma época fracassada, em que o PSG apenas venceu o campeonato e não passou dos oitavos de final na Liga dos Campeões, Mauricio Pochettino prepara-se para abandonar o clube francês no fim da época. O clube de Danilo Pereira e Nuno Mendes vai viver um verão com muitas mudanças, com as prováveis saídas de nomes como Mbappé ou Di María, e junta a isso a indefinição sobre o novo treinador.

Um dos candidatos ao lugar é Antonio Conte, treinador italiano do Tottenham. Segundo o RMC Sport, Conte terá mostrado vontade de ser o próximo técnico da equipa francesa aos seus responsáveis, e já definiu algumas condições para assinar pelo clube. Uma delas é o salário astronómico: 30 milhões de euros/anuais, sendo que atualmente recebe 17 milhões na equipa inglesa.

Para além do salário, Conte pretende trabalhar com um staff à sua escolha, o que envolveria a saída do atual diretor desportivo dos parisienses, Leonardo. Quanto ao plantel, o treinador italiano quer a saída de alguns dos atuais jogadores, que considera "jogadores Instagram".

Caso se confirme a ida de Conte para o PSG, o atual treinador dos franceses poderá seguir para o Tottenham, clube que representou antes de se mudar para Paris.