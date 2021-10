Um dos capitães aborda a compra do Newcastle: "Agora pode ser ao contrário..."

Fede Fernández com a camisola do Newcastle

Fede Fernández, defesa argentino de 32 anos, garante que o plantel está ciente do papel que tem de desempenhar a breve prazo.

O Newcastle tem novos proprietários e, com dinheiro fresco, já muito se falou sobre nomes sonantes que podem vir a reforçar o plantel a breve prazo. Fede Fernández, central argentino de 32 anos, é um dos capitães de equipa e reconhece que é impossível o tema passar ao lado do grupo de trabalho.

"A cidade esteve em alvoroço com este tema e por tudo o que gerou a nível mundial. São tempos de mudança e olhamos para o futuro com muita confiança. Já conhecemos os novos donos", começou por dizer o jogador de 32 anos em entrevista ao jornal espanhol "As".

Fernández explicou depois como o plantel acompanhou o processo. "Vimos na imprensa e depois, na segunda-feira, tivemos a oportunidade de conhecer os donos depois do treino. Ficaram de regressar em breve porque muitos jogadores estão nas seleções. Quando todo o grupo estiver de volta, disseram que querem ter uma conversa para transmitir o que já anunciaram publicamente: que será algo gradual, que vai levar tempo. Nós tentaremos ajudar para criar uma boa estrutura", revelou.

Ainda sem vitórias na Premier League, o defesa mostra-se confiante em dias melhores. "Temos de voltar a ganhar jogos e manter um bom nível para atrair os jogadores que nos possam tornar melhores", vincou, ciente de que a nova aposta no mercado também ir ajudar a manter os maiores valores do plantel, como Allan Saint-Maximin. "Esta situação também irá influenciar os jogadores jovens, porque em vez de irem para um clube maior, têm a possibilidade de ver um futuro no Newcastle. Poderá ser ao contrário: jogadores importantes a chegar ao Newcastle", rematou.