Um dia depois de anunciar o diretor desportivo como treinador, Getafe apresenta novo técnico

Redação com Lusa

José Bordalás foi este sábado confirmado como novo treinador do Getafe, um dia depois de o clube da Liga espanhola ter anunciado que o diretor desportivo Rubén Reyes era o substituto de Quique Flores.

"O Getafe chegou a acordo com José Bordalás para assumir o banco. O treinador alicantino volta àquela que é a sua casa", lê-se no comunicado do 18.º e antepenúltimo classificado da Liga espanhola.

A mesma nota recorda que Bordalás orientou 212 jogos da equipa, entre 2016 e 2021, "conseguindo durante esse tempo uma subida à categoria máxima [do futebol espanhol] e uma qualificação para a Liga Europa".

A oficialização da contratação do treinador de 59 anos, que estava sem clube desde que saiu do Valência (2021/22), acontece 24 horas depois de o Getafe ter comunicado que o seu diretor desportivo, Rubén Reyes, seria o substituto de Quique Flores, cuja saída foi anunciada na quinta-feira.

Quique Flores, que orientou o Benfica na época 2008/09, deixou o clube após a derrota por 2-1 na receção ao Almería, em jogo da 31.ª jornada do campeonato, que relegou o Getafe para a zona de despromoção ao segundo escalão.

A equipa, na qual alinha o defesa internacional português Domingos Duarte, tem um desafio importante no domingo, na visita ao Espanyol, 19.º e penúltimo classificado da Liga espanhola, com menos três pontos, em partida da 32.ª ronda.