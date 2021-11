Um craque "lançado" ao Newcastle: "Ele ficaria encantado com Eddie Howe"

Jack Wilshere aborda os rumores em torno de Eden Hazard e acredita que seria uma boa opção até para o jogador.

O Newcastle confirmou Eddie Howe como sucessor de Steve Bruce no comando técnico e, resolvida esta questão, aumenta a curiosidade em torno dos jogadores que o clube pode "atacar" no mercado de transferências.

Jack Wilshere trabalhou no Bournmeouth com o novo técnico dos magpies e deixou uma "dica" em torno de um craque. "Hazard está num outro nível, mas penso que ficaria encantado se pudesse trabalhar com um treinador como Eddie Howe. É o tipo de treinador com quem tu queres trabalhar", afirmou o internacional inglês em declarações ao "talkSPORT".

"Ele foi genial comigo, porque era um momento duro para mim, ao chegar de um grande clube como o Arsenal. Fui para um grupo que estava unido desde o terceiro escalão, eram todos amigos. Trataram-me de forma espetacular e Eddie foi fantástico comigo durante todo o tempo", recordou.

Wilshere, médio de 29 anos, está atualmente sem clube. Já Hazard pertence aos quadros do Real Madrid e tem sido associado ao Newcastle.