Um craque de 18 anos a crescer na Bundesliga: 100 milhões, sabe o Bayern

Florian Wirtz, à esquerda, com a camisola do Bayer Leverkusen

Florian Wirtz tem apenas 18 anos e brilha pelo Bayer Leverkusen.

Sempre atento aos valores emergentes do futebol alemão, o Bayern de Munique segue com atenção a ascensão de Florian Wirtz. Trata-se de um médio alemão de 18 anos que está a brilhar com a camisola do Bayer Leverkusen: quatro golos em cinco jogos da atual temporada.

As exibições já permitiram ao jogador estrear-se pela principal seleção da Alemanha. Perante estes dados, não admira que o Leverkusen pense em grande quando se trata de uma possível transferência e a imprensa alemã revelou o valor exigido: 100 milhões de euros.

O interesse do Bayern não é de agora e as últimas informações indicam que há um pacto verbal entre o pai do jogador e o Leverkusen para que uma saída apenas se verifique em 2023. Isto se não surgir, entretanto, uma proposta pelos referidos 100 milhões.