Conselho para um reforço do Manchester United: "Faz as malas imediatamente"

Imprensa dos Países Baixos incrédula com pouca utilização de Van de Beek.

Contratado ao Ajax para esta temporada e com as perspetivas em alta, Donny van de Beek não está, afinal, a ter um início fácil na Premier League. O médio internacional holandês participou até ao momento em 19 jogos dos red devils, mas não entra em cena no campeonato desde o dia 20 de dezembro, com o Leeds.

Não estranha que nos Países Baixos se interroguem sobre o apagão do jogador de 23 anos e há mesmo quem lhe dê um conselho. "Faz as malas imediatamente", pode ler-se num artigo publicado no jornal "De Telegraaf", isto se não jogar contra o City, quarta-feira, para as meias-finais da Taça da Liga.

"Quando há jogadores que vêm para uma nova liga, para uma nova equipa, eles têm um tempo de adaptação. Quando ele jogou, jogou bem. Diz muito sobre a profundidade do nosso plantel, o facto de não termos de usá-lo em todos os jogos do campeonato, porque temos outros jogadores", afirmou Solskjaer há algumas semanas.