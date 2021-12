Um conselho depois de uma choruda proposta: "Vai desaparecer do radar..."

Insigne está em final de contrato com o Nápoles

Lorenzo Insigne é desejado pelo Toronto mas quem por lá pensou aconselha-o a pensar duas vezes.

Lorenzo Insigne, capitão e uma das estrelas do Nápoles, tem uma oferta para se mudar para o campeonato dos Estados Unidos (MLS), por parte do Toronto, mas há que o aconselhe a pensar duas vezes. Giovinco, compatriota que trocou a Juventus pelo mesmo clube em 2015, garante que nem tudo é um mar de rosas.

"Parece estranho para um capitão do Nápoles que está a lutar pelo campeonato. A nível profissional, vai desaparecer do radar. Eu perdi a seleção e visibilidade. Em 2015 prometeram-me mares e montanhas que não se concretizaram", afirmou o jogador que teve como último clube os sauditas do Al Hilal, nas três últimas épocas.

Insigne, avançado de 30 anos e campeão europeu pela Itália, terá em cima da mesa um contrato de 15 milhões de euros por temporada. Está em final de contrato com o Nápoles e a proposta para assinar um novo vínculo ronda os 3,5 milhões.