Um comentário a chamar à atenção em publicação da companheira de Messi: "Bem-vindos"

Entre as reações a uma comovente mensagem de Antonela Roccuzzo ao companheiro, surgiu um comentário da irmã de Neymar, Rafaella Santos.

A companheira de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, deixou no domingo uma comovente mensagem ao astro argentino, depois da emocionante conferência de Imprensa de despedida do jogador. Mas foi um comentário a chamar mais à atenção dos seguidores.

Pois bem, entre as reações de, por exemplo, Luis Suárez e Joana Sanz, mulher de Dani Alves, surgiu um comentário da irmã de Neymar, Rafaella Santos.

"Sejam bem-vindos, guapa!!!!", escreveu, levantando ainda mais as suspeitas sobre aquele que será o destino do antigo jogador do Barcelona. De recordar que o PSG tem sido apontado como o destino mais provável de "Leo".

"Que difícil é resumir em poucas linhas todos estes anos que vivemos. Tantas emoções que deixaram as suas marcas nas nossas vidas, para sempre. Mas, como diz o ditado, o que não nos mata torna-nos mais fortes. E com a família como base, entraremos de novo em campo, mais fortes do que nunca. Vamos juntos até onde for, mas sempre em frente. Amo-te, meu amor", escreveu Antonela.