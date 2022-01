Um caso para o Barcelona resolver: recebeu proposta para sair, mas recusou

Umtiti não entra nos planos do clube espanhol para o que resta de temporada.

Samuel Umtiti é um dos casos que o Barcelona tem para resolver neste mercado de inverno e, ao que parece, o jogador não está a facilitar o processo. Fora das contas do clube catalão para o que resta de temporada, em Espanha asseguram que a Camp Nou chegou mais uma proposta pelo internacional francês, recusada pelo defesa.

Segundo escreve o "Sport", o Fenerbahçe avançou com uma oferta de empréstimo, ficando responsável por parte do salário, mas Umititi rejeitou a mudança para a Turquia, desejando um clube de Champions e com m projeto que lhe permita lutar por títulos.

Umtiti, 28 anos, está na Catalunha desde a temporada 2016/16, depois de contratado ao Lyon. Prejudicado por problemas físicos, leva apenas um jogo realizado esta época. Recentemente foi associado ao Benfica, mas não entra nos planos das águias.