Um caso no Barcelona: pede milhões para renovar e pode acabar a época "encostado"

Dembélé está em final de contrato com o Barcelona

Ousmane Dembélé termina contrato no final da atual temporada e as exigências apresentadas para um novo vínculo são milionárias.

Ousmane Dembélé transformou-se, em definitivo, num caso que o Barcelona tem para resolver. Segundo informou a TV3, o clube catalão já equaciona "encostar" o jogador na segunda metade da temporada, ou tentar uma venda em janeiro que permita algum encaixe financeiro.

O extremo francês está em final de contrato e uma possível renovação surge como um cenário de difícil concretização. De acordo com as últimas informações, as exigências financeiras são tidas como incomportáveis.

A TV3 adianta os pormenores: Moussa Sissoko, agente do jogador de 24 anos, exige, desde logo, 45 milhões para a assinatura de um novo contrato. 15 para ele próprio e 30 para Dembélé. O salário pedido também é astronómico: 30 milhões por temporada.

A passagem de Dembélé pela Catalunha tem sido marcada por muitos problemas físicos. Esta época leva apenas oito jogos realizados. Antes de rumar a Espanha, representou Rennes e Dortmund