Um candidato à Bola de Ouro: "Está no auge desde a saída de Cristiano Ronaldo"

Benzema está em grande forma e há quem considera que pode vencer a Bola de Ouro.

Karim Benzema vive um grande momento na carreira. O avançado francês brilhou na final da Liga das Nações, iniciando a reviravolta frente à Espanha (2-1) com um golo espetacular. E há quem acredite que pode mesmo vencer a Bola de Ouro.

"Sim, pode vencer. Alguns querem falar do palmarés, é um dos critérios, mas também as exibições individuais, a classe do jogador, o carisma e o fair play. No que toca a carisma e fair play, há poucos como Benzema", afirmou Rothen, antigo jogador francês e agora comentador da RMC Sport.

"No que toca à classe, ele tem muita. Neste ano, ninguém teve a elegância de Benzema nos golos contra a Bélgica e a Espanha da Liga das Nações. Está entre os melhores, se virmos as estatísticas. Apenas o palmarés é inferior perante os que venceram provas como o Europeu e a Champions", continuou.

O ex-jogador de Mónaco e PSG, entre outros clubes, fez mesmo uma referência a Ronaldo. "Benzema está no auge do seu talentos desde que saiu [do Real Madrid] Cristiano Ronaldo. Mesmo no aspeto humano, transmite bastante serenidade", completou.

Pelo Real Madrid, Benzema leva 10 golos em igual números de jogos esta época. Na anterior, fez 30 em 46 partidas.