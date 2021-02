Um balde de água fria para o Manchester United a fechar jogo louco

Empate a três golos na receção ao Everton.

O Manchester United empatou este sábado com o Everton (3-3), na Liga inglesa de futebol, sofrendo um golo aos 90+5 minutos, num jogo em que Bruno Fernandes, internacional português dos red devils, marcou um golo espetacular.

Neste encontro da 23.ª jornada, o avançado uruguaio Edison Cavani deu vantagem aos 24 minutos ao Manchester United, que jogava em casa, e, aos 45, o médio ex-Sporting voltou a estar em grande plano, "enchendo o pé" de fora da área para fazer o seu 13.º golo na Premier League.

Mas o Everton regressou forte do intervalo e chegou rapidamente ao empate, com golos do médio francês Doucoure (49) e do criativo colombiano James Rodríguez (52).

De cabeça, o médio escocês Scott McTominay voltou a adiantar os homens orientados por Ole Gunnar Solskjaer, aos 70, mas, na última jogada da partida, a formação de Liverpool fez o golo do empate, graças ao ponta de lança inglês Dominic Calvert-Lewin, que, tal como Bruno Fernandes, leva já 13 golos no campeonato, sendo ambos apenas superados pelo egípcio Salah (Liverpool).

Com o empate, o Manchester United mantém o segundo lugar com 45 pontos em 23 jogos, mas pode ver o rival Manchester City fugir na liderança, já que tem 47 pontos em apenas 21 jogos disputados, defrontando o Liverpool (4.º com 40 pontos) no domingo.

Já o Everton, que contou com o internacional luso André Gomes a tempo inteiro e com o guarda-redes João Virgínia como suplente não utilizado, soma agora 37 pontos em 21 jogos, sendo o sexto classificado.

Nos outros jogos do dia, o Newcastle (16.º com 25 pontos) bateu o Southampton por 3-2, com Joseph Willock (16 minutos) e Miguel Almirón (26 e 45+4) a marcarem para a formação da casa, e Miniamino (30) e Ward-Prowse (48) para o Southampton (12.º com 29 pontos).

O Burnley (17.º com 23 pontos) e o Brighton (15.º com 25) empataram a uma bola, com golos de Gudmundsson (53) e Dunk (36), respetivamente, enquanto o Fulham (18.º com 15 pontos) e o West Ham (5.º com 39) empataram a zero.

Por seu turno, o Arsenal, próximo adversário do Benfica na Liga Europa, somou a segunda derrota consecutiva e o terceiro jogo sem vencer na Liga inglesa de futebol, ao cair no campo do Aston Villa, por 1-0.

Em Birmingham, um golo de Ollie Watkins, logo aos dois minutos, acabou por decidir a partida, num encontro em que o internacional português Cédric Soares foi titular nos "gunners" (foi substituído aos 65 pelo norueguês Odegaard, reforço de inverno da equipa londrina).

Com este novo desaire, o Arsenal, próximo adversário do Benfica na Liga Europa, segue no 10.º posto, com 31 pontos, a sete dos lugares de acesso às provas europeias, enquanto o Aston Villa subiu a oitavo, com 35.

Os "gunners", que nesta temporada têm mais derrotas do que vitórias na Premier League, defrontam o Benfica em 18 de fevereiro, em Lisboa, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. O segundo duelo está agendado para 25, em Londres.