Um azar nunca vem só: Arda Guler também vai ser operado

O Real Madrid, depois de perder Courtois por rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, também perde o jovem reforço turco no arranque da temporada

O azar bateu à porta do Real Madrid e a dobrar. Esta manhã o guarda-redes Courtois lesionou-se com gravidade (rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), mas não será o único a ter de ser operado: o jovem reforço Arda Guler também terá de ir "à faca".

O canhoto contratado ao Fenerbahçe lesionou-se há uma semana e meia num treino e inicialmente o plano era fazer tratamento conservador para debelar a rotura parcial do menisco interno do joelho direito.

No entanto, após consultar vários especialistas e os médicos da seleção da Turquia, clube e jogador entenderam que o melhor é recorrer à cirurgia, pois o tratamento conservador só atrasa a recuperação e pode deixar sequelas.

A paragem não será tão prolongada como a de Courtois, mas afastará o turco de 17 anos do arranque da temporada.