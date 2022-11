Um aviso para Haaland: "Guardiola não me deixou ser maior do que ele"

Ibrahimovic elogia a capacidade goleadora do norueguês, mas volta a deixar farpas ao atual treinador do Manchester City.

Erling Haaland está a confirmar os dotes de goleador na primeira temporada ao serviço do Manchester City e recebeu uma espécie de aviso por parte de Ibrahimovic, avançado sueco que trabalhou com Guardiola no Barcelona e do qual não guarda boas recordações.

"Gosto muito de Haaland. Acho que ele é um jogador muito inteligente. Não faz coisas que não é capaz de fazer. Não recua para receber a bola e jogar. Espera em frente à baliza e mata-os a todos. Faz-me lembrar jogadores como Inzaghi, Trezeguet e Vieiri", afirmou ao Canal+ o atual jogador do Milan.

"Se Guardiola pode fazer Haaland ainda mais forte? Depende do ego de Guardiola, se o deixa tornar-se maior do que ele ou não. Porque ele não me deixou ser maior do que ele. Nem a mim, nem a outros", disse ainda Ibrahimovic.

O avançado norueguês de 22 anos apontou 22 golos nos primeiros 16 jogos ao serviço do campeão inglês.