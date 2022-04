Um aviso no Bayern a propósito de Lewandowski: "Não estamos loucos"

Diretor-geral do clube alemão fala sobre o alegado acordo entre o polaco e o Barcelona.

Robert Lewandowski tem sido apontado como alvo do Barcelona, mas não será fácil ao clube espanhol garantir o avançado polaco no final da temporada. Um alegado acordo entre as partes já foi noticiado, mas Oliver Kahn, antigo guarda-redes e agora diretor-geral do campeão alemão, colocou água na fervura.

"Não estamos loucos, estamos a falar de um jogador que marca entre 30 e 40 golos pela nossa equipa a cada temporada. Definitivamente, vamos tê-lo connosco mais uma temporada", afirmou o dirigente antes do encontro com o Villarreal, que terminou empatado a um golo e ditou o adeus do Bayern à Liga dos Campeões.

Lewandowski, avançado polaco de 33 anos, tem contrato até 2023 e na época atual leva 47 golos em 41 jogos realizados.