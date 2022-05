Um aviso aos interessados: "Seremos agressivos nas negociações"

Tchouaméni é uma das grandes promessas do futebol francês

Tchouaméni, médio do Mónaco, está na lista de alguns dos principais clubes europeus.

Aurélien Tchouaméni, médio francês do Mónaco, tem sido um nome forte no que toca ao mercado de transferências. Real Madrid, Liverpool, Paris Saint-Germain, Manchester United e Chelsea têm sido apontados ao jovem de 22 anos e o emblema do Principado já reconheceu que irá fazer negócio o verão, mas não a qualquer preço.

"Destino de Tchouaméni? Par ser honesto, não tenho preferência. Sempre que se vende um jogador, é preciso que haja uma compensação justa. O mercado é diferente a cada ano", afirmou Paul Mitchell, diretor desportivo do Mónaco, à RMC Sport, classificando o jogador como "de topo".

Mitchell garante que o Mónaco será "muito agressivo no que toca a um acordo", tendo em conta que se trata de um alvo "incrivelmente talentoso".

Tchouaméni chegou ao Mónaco em 2019/20 e na época que agora termina fez cinco golos em 50 jogos.