Um aviso ao PSG: "Joguei cinco épocas com os "Galácticos" e nunca a ganhei a Champions"

Ronaldo Nazário coloca algumas reticências e deixa um pequeno aviso ao clube francês.

O PSG formou um plantel de sonho para a temporada 2021/22, com reforços como Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos e o inevitável Lionel Messi, criando esperanças a muitos a adeptos do clube parisiense e deixando em grande expectativa grande parte do mundo do futebol.

O emblema francês perfila-se como grande candidato em todas as competições em que participar, mas há quem ainda coloque algumas reticências e até deixe um pequeno aviso.

Ronaldo Nazário, antigo avançado brasileiro, em entrevista à DAZN, recorda que nunca ganhou a Liga dos Campeões no Real Madrid, com os "Galácticos".

"Ainda é cedo para adivinhar quem ganhará a Champions. O panorama começa a ganhar forma nos quartos de final. O PSG está na pele position, mas o futebol falado é uma coisa e o futebol jogado é outra. São muitos os fatores que influenciam dentro de campo", começou por dizer.

"Joguei no Real Madrid durante quase cinco temporadas, na equipa dos "Galácticos" [com Zidane, Beckham, Figo, entre outros] e nunca ganhei a Champions. Ganhar nunca é matemático, mesmo se tiveres os melhores na tua equipa. Também se aplica ao PSG", concluiu.