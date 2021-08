Um aviso a Messi: "Quando o PSG não vence o campeonato..."

Cesc Fàbregas, ex-companheiro de equipa e amigo do argentino, fala sobre a mudança de "La Pulga" para Paris.

Lionel Messi trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain e em perspetiva está já um duelo com o antigo companheiro de equipa Cesc Fàbregas, agora ao serviço do Mónaco. Citado pelo diário As, o médio espanhol falou sobre a mudança do amigo para a capital francesa.

"Creio que, por vezes, [Messi] nem dá conta do quão grande é. Vai a determinados sítios e pensa que tudo é normal, porque criou-se assim, a ser o melhor", começou por elogiar o experiente ex-Barça. Logo depois, um aviso a "La Pulga".

"Quando o PSG não vence o campeonato, toda a gente vê isso como um desastre, pois gastam sempre muito dinheiro. Toda a gente vê a Ligue 1 como um campeonato de uma só equipa, mas, nos últimos cinco anos, tanto o Mónaco como o Lille conseguiram ganhar. Não é tão fácil como as pessoas pensam. Há jogadores muito intensos, agressivos, rápidos e fortes. É uma boa liga, uma liga que está a melhorar", assinalou Cesc, que revela um "grande entusiasmo" no balneário do Mónaco face aos duelos que se avizinham com Leo Messi.

"Os miúdos estão entusiasmados, já sabem que vão jogar contra o Leo. Todos querem a camisola dele, eu já avisei que somos 25 e só dois poderão tê-la. Quando chega o melhor jogador do mundo, todos querem mostrar o que conseguem fazer. Mas não podemos pensar muito no PSG. A época será longa e temos de focar o nosso trabalho naquilo que podemos fazer", rematou Fàbregas.