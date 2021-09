Um arranque de época surpreendente e agora associado ao Liverpool

Arnaut Danjuma joga no Villarreal e estará a ser seguido pelos reds.

O Liverpool, que ontem, terça-feira, goleou por 5-1 no Dragão, na segunda ronda da Champions, está atento no mercado a Arnaut Danjuma. Esta é a garantia do "Voetbal International", assegurando que os reds seguem com atenção o extremo dos Países Baixos, tendo em vista uma possível renovação do ataque.

Danjuma, 24 anos, leva três golos marcados em seis jogos pelo Villarreal esta época e conhece bem o futebol inglês, onde já representou o Bournemouth. Regista ainda uma passagem pela Bélgica, ao serviço do Club Brugge.

Recorde-se que Salah, Mané Jota e Firmino são os principais nomes ao dispor de Jurgen Klopp para o ataque do Liverpool.