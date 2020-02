Um aplauso para o castigo ao Manchester City: "Compraram os meus jogadores todos"

Arsène Wenger afirma que as regras têm de ser respeitadas e recorda os jogadores que perdeu quando orientava o Arsenal.

O Manchester City foi punido com duas épocas de exclusão das provas europeias, por quebrar as regras do faur play financeiro, e a decisão vai recolhendo reações um pouco por todo o lado. Arsène Wenger, antigo treinador do Arsenal, aplaudiu a mão pesada da UEFA... e recordou os jogadores que perdeu para os citizens.

"Sempre defendi o controlo das regras financeiras e de obrigar os clubes a trabalharem de acordo com as receitas reais que têm. As regras são o que são, é preciso respeitá-las. Quem não respeitar e for apanhado a tentar contornar as regras, através de esquemas mais ou menos legais, tem de ser castigado. E se tudo foi feito com intenção, não pode passar sem castigo", disse o francês, que viu jogadores como Adebayor, Bacary Sagna ou Nasri deixarem os londrinos para assinar pelos City.

"Compraram os meus jogadores todos", atirou., referiu. "O desporto é tentar ganhar respeitando as regras. Se não há respeito pelas regras, não é desporto de verdade. Quando participas numa competição como a Liga dos Campeões sabes que estás presente porque cumpriste as regras", defendeu.

"As classificações são quase sempre condicionadas à quantidade de dinheiro que os clubes têm. Historicamente foi quase sempre assim. Mas essa tendência tem vindo a ficar mais forte se compararmos com o que acontecia há 20, 30 anos porque há um grande interesse pelos maiores clubes. Todos querem ver as melhores equipas, as melhores equipas tornaram-se mais ricas e a diferença para as equipas mais pequenas tornou-se maior. A estrutura está estabelecida e todos podemos prever, mais ou menos, o que vai acontecer em cada campeonato", rematou Wenger.