Um adeus ao Chelsea com pedido de desculpas: "Foi um negócio que correu mal"

Drinkwater brilhou no Leicester campeão e mudou-se para o Chelsea, onde não foi feliz, longe disso.

Danny Drinkwater, um dos jogadores que se destacaram na inédita conquista do título por parte do Leicester, despediu-se esta quinta-feira do Chelsea. Numa mensagem nas redes sociais, o médio internacional inglês, que viu a carreira cair a pique, abordou os muitos problemas que enfrentou.

"O meu tempo Chelsea chegou ao fim. Na verdade, parece muito estranho escrever isso. Eu, o clube e os adeptos estamos muito dececionados com o resultado, não há dúvida sobre isso. Lesões, como fui tratado, erros que cometi, problemas de campo, falta de tempo de jogo... A lista de desculpas poderia ser interminável, mas eu não posso mudar o que aconteceu. Vou olhar para os aspetos positivos nos últimos cinco anos, joguei com grandes jogadores, trabalhei com treinadores incríveis, trabalhei com alguns funcionários brilhantes, conheci pessoas fantásticas, morei em alguns lugares bonitos, viajei pelo mundo. O futebol é um desporto fantástico, mas para ambas as partes foi um negócio que correu mal. Peço desculpa aos adeptos do Chelsea pela forma como isto acabou. Teria adorado se me tivessem visto no meu melhor com essa camisola, fazendo o que eu amo", escreveu.

View this post on Instagram A post shared by Danny Drinkwater (@dannydrinkwater)

Contratado em 2017/18, o jogador de 32 anos nunca se impôs. esteve emprestado a Burnley, Aston Villa, Kasimpasa e Reading. Isto sem esquecer as polémicas em que esteve envolvido.