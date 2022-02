Ultras do PSG reagiram à eliminação na Taça: "A nossa paciência tem limites"

Equipa de Pochettino caiu nos penáltis ante o Nice. Exibição voltou a não convencer os adeptos parisienses

Favorito à conquista de todos os troféus onde entrou, o PSG tarda em convencer. Pior, a equipa de Pochettino foi mesmo eliminada da Taça de França, ao perder com o Nice, algo que irritou e muito uma parte dos adeptos parisienses.

"A nossa paciência tem limites", escreveu o grupo de ultras do PSG, nas redes sociais.

Apesar de estar em primeiro lugar do campeonato, com mais 11 pontos do que o Nice, e nos oitavos da Champions, o PSG já deixou fugir dois objetivos domésticos: a Supertaça, perdida para o Lille, e a Taça de França.