Ultras do PSG pedem saída de Nasser Al-Khelaifi

A claque do PSG Collectif Ultras Paris pediu, por via de um comunicado, que Nasser Al-Khelaifi abandone a presidência do clube, na sequência da eliminação, diante do Real Madrid, nos oitavos de final da Liga dos Campeões

Após Lionel Messi e Neymar, agora é Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, quem está na mira das críticas por mais um temporada em que o objetivo principal do clube - a conquista da Liga dos Campeões - não foi atingido.

Através de um comunicado nas redes sociais, a claque Collectif Ultras Paris pediu a demissão do presidente parisiense, apesar de reconhecer o subida do nível do emblema desde que Al-Khelaifi chegou, em 2011. O grupo promete ainda fazer-se ouvir, em protesto ao presidente, na receção ao Bordéus, no domingo, para a 28ª jornada da Ligue 1.

"Pedimos a todos os adeptos do clube presentes que se juntem a nós nas nossas ações sem violência. Nós não temos memória curta. Sabemos que o nosso regresso se deve ao presidente Nasser Al-Khelaifi, não temos nada pessoal contra ele, mas é claro que ele não é o homem indicado para esta situação", pode ler-se no comunicado.

"A situação do clube agora exige uma reorganização completa em todos os níveis e a presença diária do seu presidente", acrescenta a claque.