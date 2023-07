Ultras do PSG ameaçam cortar dedos a Vlahovic por gesto na Luz

Um grupo de adeptos do PSG rejeita a contratação do avançado sérvio da Juventus com base num gesto ultranacionalista que fez, juntamente com Kostic e Mitrovic, após uma vitória da Sérvia sobre Portugal, em 2021, no Estádio da Luz.

Numa altura em que a imprensa internacional avança que o PSG chegou a acordo com Dusan Vlahovic, um grupo de adeptos do campeão francês rejeitou a contratação do avançado sérvio da Juventus, chegando ao ponto de o... ameaçar.

"Vlahovic, em Paris vamos cortar-te três dedos", pode ler-se numa faixa exibida por ultras parisienses junto ao Parque dos Príncipes, em referência a um gesto polémico que o avançado fez em 2021, no Estádio da Luz, após uma vitória da seleção sérvia sobre Portugal.

No final dessa partida, Vlahovic, juntamente com o ex-Benfica Nemanja Radonjic e Stefan Mitrovic, tirou uma fotografia vestido com uma camisola que tinha um mapa da Sérvia que incluía Kosovo, para além de ter erguido três dedos, um gesto encarado como ultranacionalista.