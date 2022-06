Ultras do Inter avisam Lukaku: "Foi tratado como um rei, agora é um como os outros"

Avançado belga está em vias de regressar por empréstimo a Milão

Poucas dúvidas restam quanto ao futuro de Romelu Lukaku. Depois de duas temporadas de grande nível no Inter, o avançado voltou a não conseguir ser feliz no Chelsea, por onde já tinha passado de 2011 a 2014, e vai regressar por empréstimo a Milão.

Com o negócio a atravessar a fase final, a claque Curva Nord Milano lançou esta quarta-feira um aviso ao dianteiro de 29 anos, que antigamente foi aclamado como o "rei de Milão", mas que terá de voltar a provar o seu valor se quiser reconquistar o carinho dos ultras.

"A Curva Nord apoia o Inter e não fará qualquer oposição ao jogador [Lukaku]. Ninguém deverá dirigir-se para cumprimentá-lo com cachecóis ou banners da Curva; tudo o que no futuro se fizer a respeito dele terá de ser merecido em campo, com humildade e suor. Ele foi apoiado e tratado como um Rei, agora é um como os outros. Nunca iremos assobiar Lukaku se ele voltar a usar a camisola do Inter", pode ler-se numa nota publicada pela claque no Instagram.

"Tomámos nota da traição de Lukaku e ficámos muito chateados. Para um jogador, estas coisas podem ser perdoadas ao longo do tempo, mas nunca desaparecem", acrescentou a Curva Nord Milano.

Recorde-se que Lukaku apontou 64 golos em 95 jogos disputados pelo Inter entre 2019 e 2021, antes de ter sido vendido para o Chelsea no verão passado, a troco de cerca de 115 milhões de euros. Esta temporada, porém, não desfrutou do mesmo sucesso ao leme de Thomas Tuchel nos blues, tendo marcado apenas 15 golos em 44 partidas.