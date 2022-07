Ultras invadem apresentação e deixam treinador em lágrimas. Assista ao vídeo

Situação tensa no Olimpija Ljubljana após a saída de Robert Prosinecki do cargo, com os adeptos mais radicais a escolherem o seu lado

O espanhol Albert Riera é o novo treinador do Olimpija Ljubljana, da Eslovénia, mas a sua apresentação em vez de um momento de alegria virou um pesadelo e o antigo jogador do Liverpool abandonou a sala de conferências em lágrimas. Os ultras mais radicais do clube irromperam na sala de forma hostil, encararam o técnico e disseram-lhe em inglês para ir embora pois não era bem-vindo.

Riera, que esteve recentemente no Galatasaray como treinador-adjunto, encara o seu primeiro desafio como treinador principal. Mas os ultras estão claramente do lado de Robert Prosinecki, ex-treinador que deixou o clube no sábado, no conflito deste com a direção do emblema esloveno. Prosinecki acusou a gestão do clube de mentir e de não corresponder no que diz respeito à estratégia de mercado.

O clube terminou em terceiro do campeonato na última época e terá de enfrentar rondas preliminares da Conference League. Recentemente o clube passou a pertencer ao alemão Adam Delius, que colocou o croata Igor Barisic como diretor.

Albert Riera justificou a saída da sala dizendo que não havia perguntas sobre futebol, somente sobre a gestão do clube.