Ultras da Juventus atiram-se à antiga direção: "Em 2006 éramos inocentes..."

A claque Curva Sud criticou a gestão da administração presidida por Andrea Agnelli, após a Federação Italiana de Futebol ter castigado o clube com uma dedução de 15 pontos na atual classificação da Serie A.

A claque Curva Sud reagiu no domingo à dedução de 15 pontos atribuída pela Federação Italiana de futebol (FIGC) à Juventus, por irregularidades financeiras na transferência de jogadores. O clube italiano caiu do terceiro para o 11.º lugar da Serie A e anunciou que vai recorrer do castigo.

"Esta altura é pior do que em 2006 [ano em que ocorreu a descida administrativa do clube para a segunda divisão, devido a um escândalo de corrupção desportiva]. Nessa altura, éramos inocentes e o que aconteceu foi por causa de uma entidade precisar de interromper o domínio desportivo que se estava a tornar embaraçoso para toda a gente", escreveram os ultras na página de Facebook da claque.

"Mas essa não é a situação atual. Atualmente, pagamos por causa destas criaturas horríveis da direção, que trataram a nossa camisola como um objeto sem alma", completam, visando a antiga administração da Vecchia Signora, presidida por Andrea Agnelli, que foi substituído no cargo por Gianluca Ferrero.

No âmbito do castigo anunciado pela FIGC, foram ainda decretadas as suspensões dos dirigentes Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene (24 meses), Fabio Paratici (30 meses), Federico Cherubini (16 meses) e Pavel Nedved (oito meses).