Ultimato de Sarri: "Se é para a relva estar assim, podem procurar outro treinador"

O treinador da Lázio mostrou muita insatisfação com o estado do relvado do Estádio Olímpico de Roma, avisando o clube que, se o problema não for resolvido, irá colocar o lugar à disposição.

Maurizio Sarri, treinador da Lázio, lançou um ultimato ao clube, após o nulo (0-0) registado na receção à Udinese, no domingo, a contar para a 10.ª jornada da Serie A.

O técnico mostrou-se muito insatisfeito com o estado do relvado do Estádio Olímpico de Roma, avisando o clube de que, caso o problema não seja resolvido, "podem procurar outro treinador".

"Eu não sei o que o presidente quer fazer, mas se é para a relva estar assim, podem procurar outro treinador. Eu não sei como jogar num relvado destes, é uma observação. As minhas equipas fazem 700 passes por jogo, com este relvado, podem pensar noutro [treinador]. Sair a jogar a partir de trás, hoje, foi como armar uma bomba, foi impossível", lamentou o treinador italiano, em declarações à DAZN.

O ultimato de Sarri acontece numa altura em que a Lázio vive um momento aparentemente saudável - não sofre derrotas há seis partidas em todas as competições e, na Serie A, não perde desde a quinta jornada.

O conjunto romano ocupa a quarta posição do campeonato italiano, com os mesmos 21 pontos que soma a Udinese, quinta classificada, e está a cinco pontos de distância do líder Nápoles.