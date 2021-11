Uli Hoeness arrasa presidente do PSG: "O seu dinheiro de merda não é suficiente"

O antigo futebolista e atual presidente honorário do Bayern foi muito crítico com a compra do PSG e do Manchester City por parte de fundos multimilionários do Catar e dos Emirados Árabes Unidos.

Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern, foi muito crítico com o PSG, em especial com o presidente Nasser Al-Khelaifi, e o Manchester City, por terem sido comprados por multimilionários.

"O seu dinheiro de merda não é suficiente", atirou. "Se Nasser Al-Khelaifi é o novo Uli Hoeness? Não, não creio. Não sei se ele gosta de futebol sequer. A diferença entre mim e ele é que eu ganhei o meu dinheiro com trabalho árduo e ele recebeu-o de presente. Colocam à sua disposição e não precisa de trabalhar para isso. Quando quer um jogador, vai falar com o seu Emir [Governador ou Príncipe muçulmano]", afirmou o ex-futebolista alemão no podcast "11 Life - The World of Uli Hoeness".

"Estes dois clubes [PSG e Manchester City] não ganharam nada até agora. Nada de nada. Vão perder novamente contra nós [Bayern]. Não sempre, mas às vezes. E esse tem de ser o nosso objetivo, fico muito feliz quando lhes ganhamos. É isso que me estimula", acrescentou.