Ugarte recebe rasgados elogios de Luis Enrique: "Nota 10"

Internacional uruguaio foi titular e agradou muito ao treinador do PSG.

Luis Enrique ficou encantado com a exibição de Manuel Ugarte no empate 0-0 do PSG com o Lorient, no sábado. O ex-Sporting foi titular na partida da primeira jornada da Ligue 1 e recebeu muitos elogios na conferência de imprensa.

"Magnífico, maravilhoso. Foi fabuloso durante todo o jogo. Fez pressão alta e intercetou muitas bolas. Nota 10 em 10", apontou.

O médio uruguaio também disse estar feliz com a sua prestação, mas lamentou o resultado: "Foi um grande jogo, dominámos, mas com contra uma equipa fechada na defesa é difícil marcar. Devíamos ter circulado mais a bola. Estou feliz com o trabalho da equipa e com o meu jogo, mas dececionado com o resultado. Senti-me muito bem durante o jogo, mas não ganhámos e é uma pena. Vamos trabalhar para vencer o próximo jogo."

Danilo Pereira também foi titular, mas no eixo da defesa, e foi elogiado pelo técnico espanhol.

"Faço as minhas escolhas com base no que vi durante a semana. Eu sou o treinador, sou eu que decido. O Marquinhos teve problemas físicos nesta semana. O Danilo fez uma partida muito boa. É um jogador muito completo e capaz de mudar de posição de um jogo para o outro. (...) Se quisermos ser candidatos a todos os títulos, vão ter de se habituar a ver-me mudar o onze. Alguns jogadores entram, outros saem. Preciso de 20 jogadores e não de 11 para ganhar tudo", afirmou.