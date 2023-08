"No Sporting não jogava da mesma forma que esperam que eu jogue no PSG"

Manuel Ugarte, médio que trocou o Sporting pelo PSG neste mercado de transferências, deu uma entrevista ao jornal francês L'Équipe.

Escolha pelo PSG: "Primeiro porque é um clube muito grande, que luta pelos maiores títulos. O diretor desportivo (Luís Campos) e o presidente (Nasser Al-Khelaifi) convenceram-me. O projeto apresentado foi um elemento chave."

Forte defensivamente, mas também sabe atacar: "É verdade, não me saía nada mal em frente à baliza [no início da carreira], mas como o tempo... não sei se se perde essa qualidade, mas quando fui colocado noutra posição, passei a estar focado noutras tarefas. Isso é algo que preciso de melhorar, eu sei. No Sporting não jogava da mesma forma que esperam que eu jogue aqui, isso também é interessante."

E o que esperam, então, do Ugarte no PSG? "É para jogar a 6 ou em duplo pivô, para estar mais envolvido na posse de bola, para buscar variações de jogo. Mas é claro que a recuperação da bola será primordial."