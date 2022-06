No particular entre os Estados Unidos da América e o Uruguai (0-0), na noite de domingo, Manuel Ugarte, médio do Sporting, disputou uma bola com Brender Aaronson e os dois jogadores ficaram presos um ao outro, com os atacadores das chuteiras entrelaçados. Veja o vídeo abaixo.

