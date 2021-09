Ugarte estreia-se pelo Uruguai na vitória sobre a Bolívia na qualificação para o Mundial'2022

O Uruguai venceu a Bolívia por 4-2 em jogo que marcou a estreia de Ugarte pela seleção celeste.

O médio Ugarte, reforço do Sporting para esta época, estreou-se como internacional pelo Uruguai, na vitória por 4-2 sobre a Bolívia, que deixou os anfitriões em melhor posição na zona sul-americana de qualificação para o Mundial'2022 de futebol.

Ugarte, de 20 anos, entrou aos 70 minutos do jogo disputado em Montevideu para o lugar de Vecino, numa altura em que os uruguaios já tinham marcado os quatro golos, dois dos quais por De Arrascaeta, antes de Marcelo Moreno "bisar", ao marcar o segundo tento dos bolivianos.

O Uruguai isolou-se no quarto lugar da zona sul-americana de apuramento para o Mundial'2022, o último que assegura a qualificação direta para a fase final do torneio, no Qatar, com dois pontos de vantagem sobre a Colômbia e a um de distância do Equador, terceiro classificado.

Os colombianos, com dois jogadores do FC Porto em ação - o médio Uribe foi titular e o avançado Luis Diaz entrou em campo aos 67 minutos -, não foi além do empate 1-1 no Paraguai, enquanto os equatorianos também concederam uma igualdade (0-0), na receção ao Chile.

A jornada de domingo na zona sul-americana ficou marcada pela suspensão do jogo entre os dois primeiros classificados, entre Brasil, líder destacado, e Argentina, após a intervenção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) brasileira, que irrompeu no relvado do estádio em São Paulo aos cinco minutos, alegando que quatro futebolistas argentinos não cumpriram as regras do combate à pandemia de covid-19.

O médio Corona foi outro jogador do clube portuense em ação na ronda de qualificação, mas na zona da CONCACAF, tendo sido titular na vitória do líder México na Costa Rica, por 1-0, enquanto o médio do Paços de Ferreira Stephen Eustáquio contribuiu para o empate 1-1 dos Canadá nos Estados Unidos.