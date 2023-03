UEFA Youth League: veja o quadro dos quartos de final com uma equipa portuguesa

O Benfica venceu a última edição da prova e esta temporada o Sporting é a única equipa portuguesa a chegar aos quartos de final

Terminados os encontros dos oitavos de final da UEFA Youth League, apenas uma equipa portuguesa sobrevive e disputará os quartos de final: o Sporting, que receberá o Liverpool na fase seguinte.

O Liverpool eliminou o FC Porto, evitando a realização de um clássico português. O Benfica, que foi campeão em 2022, não passou a fase de grupos.

Refira-se que superaram os oitavos de final o AZ Alkmaar, o Real Madrid, o Milan, o Atlético, o Sporting, o Liverpool, o Dortmund e o Hajduk Split. Pelo caminho ficaram Barcelona, Salzburgo, Ruh Lviv, Genk, Ajax, FC Porto, PSG e Manchester City.

Quadro de jogos dos quartos de final (dias 14 e 15 de março):

1. AZ Alkmaar-Real Madrid

2. Milan-Atlético de Madrid

3. Sporting-Liverpool

4. Dortmund-Hajduk Split

Meias-finais (21 de abril, em Nyon):

5: Vencedor do jogo 3 vs Vencedor do jogo 1

6: Vencedor do jogo 4 vs Vencedor do jogo 2

Final (24 de abril, em Nyon):

Vencedor do jogo 5 vs Vencedor do jogo 6