Ainda a final da Champions, em Paris: UEFA vai reembolsar adeptos do Liverpool

Adeptos do Liverpool na última final da Champions

Organização vai reembolsar 19618 adeptos dos reds que não conseguiram entrar no estádio ou que não chegaram aos seus lugares a tempo da hora do início do jogo. Merengues venceram final de Paris, por 1-0

A UEFA anunciou esta terça-feira que vai reembolsar os adeptos do Liverpool na sequência dos desacatos ocorridos na última final da Champions, realizada em Paris e que colocou frente a frente os reds e o Real Madrid, vencedor da competição.

"Os reembolsos estarão disponíveis para todos os que tinham bilhetes para os portões A, B, C, X, Y e Z, onde os casos mais difíceis foram relatados. Além disso, todos os adeptos que, de acordo com os dados de controle de acesso, não entraram no estádio antes das 20 horas (hora portuguesa e horário original para o início da partida), ou que não puderam entrar no estádio, serão elegíveis para um reembolso", garantiu o organismo.

Ao todo, são 19618 os adeptos do Liverpool que vão ser recompensado e que vão ver as responsabilidades pelos desacatos e pelo caos gerado à volta do Stade de France atribuídas à UEFA.

Devido aos problemas de segurança já referidos, a final da Liga dos Campeões, na qual se enfrentaram Real Madrid e Liverpool, foi atrasada em 36 minutos.

Recorde-se que, numa fase inicial, a UEFA atribuiu a culpa dos desacatos aos adeptos do Liverpool.

A polícia francesa revelou, na altura, que 68 pessoas foram detidas.