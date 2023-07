UEFA também sanciona Chelsea

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Além do afastamento da Juventus, o Chelsea também foi considerado culpado. Em causa transações no reinado de Roman Abramovich

Além do afastamento da Juventus das provas europeias em 2023/24, a UEFA também puniu o Chelsea.

O clube inglês também foi culpado de violar os regulamentos de Licenciamento de Clubes e Fair Play Financeiro da UEFA "por ter apresentado informações financeiras incompletas", denunciadas, inclusivamente, pelo novo proprietário, a partir de maio de 2022.

Em causa transações entre 2012 e 2019, no reinado do russo Roman Abramovich, e que agora obrigaram os "blues" a pagar 10 milhões de euros para "resolver integralmente as questões denunciadas".