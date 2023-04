UEFA proíbe presença de adeptos da Roma no jogo frente ao Feyenoord

A decisão foi tomada devido à alta rivalidade que existe entre os adeptos dos dois clubes

O Feyenoord anunciou, esta terça-feira, num comunicado, que os adeptos romanos estão proibidos de estar presentes nos jogos dos quartos de final da Liga Europa, frente ao Roma.

No comunicado pode ler-se que, após a decisão das autoridades italianas de barrarem os adeptos do Feyenoord no jogo da segunda mão em Roma, a UEFA obrigou o clube neerlandês a não vender bilhetes aos adeptos da Roma para o jogo da primeira mão.

O Feyenoord informou ainda que houve conversações com a Roma e a UEFA, onde o clube neerlandês estava favorável à vinda de alguns adeptos italianos. No entanto, as autoridades italianas decidiram que os adeptos do Feyenoord não eram bem-vindos no jogo em Roma devido aos incidentes provocados anteriormente. Perante este cenário, a UEFA, decidiu então, proibir a presença dos adeptos estrangeiros nos dois jogos.

O jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa entre as duas equipas acontece a 13 de abril em Roterdão.

Leia também Futebol Nacional "Sérgio Conceição tem a sua maneira de comandar os jogadores, era chato..." Extremo português aborda bom momento, partilha sonho de voltar para triunfar em Inglaterra, e fala da estreia com Rui Vitória em Guimarães e os dias em que foi aposta de Sérgio Conceição