UEFA obriga Ajax a alterar equipamento que recorda Bob Marley

Três pássaros localizados nas costas da camisola tiveram que ser retirados por causa de uma regra da UEFA

Sucesso absoluto de crítica desde que foi apresentado aos adeptos, o equipamento do Ajax em homenagem ao cantor jamaicano Bob Marley precisará de passar por alterações. A culpa é das regras da UEFA, que ditaram que alguns pormenores da camisola tivessem de ser removidos.

De acordo com o Ajax Life, um dos principais sites dedicado a notícias do clube dos Países Baixos, a retirada de três pássaros da camisola deu-se por exigência de que não haja outros símbolos no equipamento de jogo além do emblema do clube e dos patrocinadores.

Por esta razão, o clube removeu o desenho que estava posicionado nas costas da camisola. "A UEFA vê isso como uma expressão diferente. Outras expressões não são permitidas", explicou o Ajax Life.

Na vitória (2-0) com o PEC Zwolle, no último sábado, a equipa já usou o equipamento com a versão alterada. Os três pássaros eram uma referência à canção "Three Little Birds", principal hit de Bob Marley. O "single" costuma ser cantado pelos adeptos do Ajax na Johan Cruijff Arena.