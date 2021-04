UEFA, Federações e Ligas reiteram sanções a clubes que participarem na Superliga

Colocando-se ao lado da FIFA, o organismo que rege o futebol europeu alerta os 12 clubes envolvidos que a eventual participação na nova prova acarretará a sua suspensão das ligas domésticas, bem como das provas europeias e internacionais. Jogadores também poderão ser proibidos de representar as respetivas seleções

A UEFA, as Federações inglesa, espanhola e italiana e as ligas dos três países supramencionados emitiram este domingo um comunicado conjunto a condenar as notícias que dão conta da criação eminente de uma Superliga Europeia por parte de clubes ingleses, espanhóis e italianos. Os organismos anunciam que vão usar todas as ferramentas desportivas e judiciais ao seu dispor para travar um projeto "cínico" e que "só zela os interesses de alguns", reiterando que os clubes que participarem nessa prova serão alvo de várias sanções.

Eis o comunicado completo:

"A UEFA, a Federação Inglesa, a Premier League, a Federação Espanhola, a La Liga, a Federação Italiana e a Serie A ficaram hoje a saber que alguns clubes ingleses, espanhóis e italianos podem vir a anunciar a criação de uma liga fechada, denominada de Superliga.

Se o projeto for avante, os organismos que assinaram este documento querem reiterar que vão permanecer unidos na missão de travar este projeto cínico, criado para o interesse de alguns numa altura em que a sociedade precisa de mais solidariedade do que nunca.

Vamos considerar todas as medidas à nossa disposição, quer desportivas, quer judiciais, para impedir que isto aconteça. O futebol é baseado em competições abertas e determinadas por mérito desportivo: não pode ser de outra maneira.

Como foi previamente anunciado pela FIFA e as suas seis Federações, os clubes em questão serão banidos de jogar em outras competições, seja a nível doméstico, europeu ou internacional, e aos jogadores desses clubes poderá ser negada a oportunidade de representarem as suas seleções.

Agradecemos a todos os outros clubes, nomeadamente aos alemães e aos franceses, que recusaram assinar a ideia da Superliga. Apelamos a todos os amantes do futebol, adeptos e políticos para se unirem a nós na luta contra este projeto, se ele for anunciado. A persistência do interesse próprio de alguns já dura há demasiado tempo. Chega."