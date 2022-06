UEFA estuda mais uma revolução: mudanças na Supertaça Europeia e criação de nova prova

Nova competição serviria como torneio de abertura das temporadas.

Após as mudanças já confirmadas para a Liga dos Campeões a partir da temporada 2024/25, o jornal L'Équipe noticia esta terça-feira que a UEFA planeia mais uma revolução no que a competições europeias diz respeito.

De acordo com o diário desportivo francês, o organismo que rege o futebol europeu estará a pensar mudar o formato da Supertaça Europeia e criar uma nova competição.

Pois bem, segundo as mesmas informações, a Supertaça Europeia passará a ser disputada entre os vencedores de Liga Europa e Conference League, enquanto nova prova irá juntar o vencedor da Liga dos Campeões do ano anterior a mais três equipas. ​​​​​​

Esta nova competição deverá ser uma espécie de torneio de início da época, disputado em formato de Final Four e os Estados Unidos deverão receber a primeira edição. O "L'Équipe" aponta as "três equipas mais fortes" às vagas além do vencedor da Champions, não estando definido o processo de seleção.

Ainda de acordo com o jornal francês, esta possível nova prova não passa ainda de uma ideia, mas agrada tanto ao Comité de Competições da UEFA como aos clubes.