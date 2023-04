UEFA elege Comité Executivo e deixa de fora a norueguesa Lise Klaveness

A presidente da Federação de Futebol da Noruega (NFF), Lise Klaveness, falhou a eleição para o Comité Executivo da UEFA, sendo a 10.ª mais votada entre 11 candidatos aos sete lugares para o mandato de quatro anos.

Em Lisboa, Lise Klaveness, que era a primeira e única mulher candidata a um lugar neste órgão sem ser por quota, recebeu 18 votos dos 55 membros presentes no 47.º Congresso do organismo, que reelegeu o presidente Aleksander Ceferin, por unanimidade e aclamação, para um terceiro mandato, até 2027.

O albanês Armand Duka, com 45 votos, foi o mais votado entre os 11 candidatos, à frente do dinamarquês Jesper Moller (42), do checo Petr Fousek, do georgiano Levan Kobiashvili e do espanhol Luis Rubiales (todos com 40), do francês Philippe Diallo (37) e do ucraniano Andrii Pavelko (31).

Duka, Rubiales e Pavelko foram reeleitos para o órgão executivo da UEFA, que vai contar ainda com o alemão Hans-Joachim Watzke, que era candidato único ao mandato de dois anos, e a galesa Laura McAllister, que foi eleita por unanimidade e aclamação para este órgão, ocupando a quota dedicada a representantes femininos.

Além de Klaveness, falharam a eleição Bjorn Vassallo, de Malta, Hugo Quaderer, do Liechtenstein, ambos com 25 votos, e Rod Petrie, da Escócia, com 15.

Das 211 federações-membro da FIFA, apenas nove são lideradas por mulheres, três das quais na Europa, Lise Klaveness, na Noruega, Debbie Hewitt, em Inglaterra, e Vanda Sigurgeirsdottir, na Islândia.

Sonia Bien-Aime (Ilhas Turcas e Caicos), Charmaine Crooks (Canadá), Cindy Parlow Cone (Estados Unidos) e Johanna Wood (Nova Zelândia) são as outras presidentes de federações, enquanto Jacqueline Moudeina (Chade) e Mariama Diallo (Guiné) lideram comissões de normalização.