UEFA e OMT com acordo para promover o turismo desportivo em contexto pandémico

A UEFA e a Organização Mundial do Turismo (OMT) acordaram esta quarta-feira trabalhar em conjunto para promover o turismo desportivo em contexto pandémico.

"O turismo associado ao desporto é um dos setores turísticos que cresce mais rapidamente", justificou o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, que lembrou o facto dos europeus de futebol masculino e feminino terem contribuído para o grande aumento de visitantes aos países anfitriões.

O acordo estabelecido prevê que as duas entidades vão trabalhar para facilitar as viagens e a mobilidade no contexto do turismo desportivo, aproveitando as oportunidades laborais e educativas que, entretanto, podem ser criadas.

Em mais uma medida de aproximação, a UEFA vai participar na Cimeira do Turismo e Juventude que a OMT vai organizar na localidade italiana de Sorrento, em junho e julho.

O secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, vai reunir com outros responsáveis de outras instituições internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo a OMT, a ideia é trabalhar com parceiros chave influentes no mundo no sentido de analisar um progressivo regresso do turismo à medida que se suavizam as restrições de viagens em muitas partes do globo.