UEFA e CONMEBOL planeiam regresso da Taça Intercontinental

Último vencedor da Taça Intercontinental foi o FC Porto, em 2004

Segundo o jornal espanhol Superdeporte, a UEFA e a CONMEBOL estão a planear o regresso da Taça Intercontinental, antiga prova internacional onde o campeão em título da Liga dos Campeões competia com o vencedor da Taça Libertadores, na categoria de sub-20.

A competição, que foi criada em 1960, foi disputada pela última vez em 2004, com o FC Porto a triunfar perante o Once Caldas (México) no desempate por grandes penalidades (8-7), após um nulo registado ao longo de 120 minutos. Após essa edição, o conceito da competição foi remodelado para o formato atual do Mundial de Clubes.

Na sequência da inauguração de um novo escritório em Londres por parte da UEFA e da CONMEBOL, um dos novos objetivos das duas instituições passa pela criação de novos torneios conjuntos, com o regresso da Taça Intercontinental a enquadrar-se nessas diretrizes.

Nesse sentido, a UEFA e a CONMEBOL vão promover o regresso da prova na categoria sub-20, com o Penarol, campeão em vigor da Taça Libertadores desse escalão, a defrontar o próximo vencedor da Youth League, onde Sporting e Benfica são os representantes portugueses ainda em prova.

Com data ainda por agendar, já se sabe que a final da Taça Intercontinental sub-20 terá lugar no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai.