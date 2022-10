UEFA e Comissão Europeia promovem iniciativa climática de sensibilização

Redação com Lusa

A UEFA e a Comissão Europeia vão promover uma iniciativa para sensibilizar o público para as prioridades climáticas da Europa, com a divulgação de um anúncio que será exibido em competições de futebol, informaram os órgãos envolvidos.

O projeto tem como objetivo enfrentar a atual crise energética na Europa, exemplificando como é possível contribuir para a melhoria do ambiente com simples ações do quotidiano e será exibido em competições de clubes e jogos de seleções nacionais.

"Os próximos invernos serão difíceis, mas temos o que é preciso para enfrentar este desafio. Medidas simples como as que vemos no vídeo podem fazer uma grande diferença, se todos nós baixarmos um grau no aquecimento podemos poupar 10 mil milhões de metros cúbicos de gás", afirmou o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Frans Timmermans.

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, salienta ainda que "a UEFA e a UE estão unidas face aos grandes desafios da sociedade como a energia e o clima".

Segundo os dados da UEFA, na primeira época de transmissão, o anúncio foi emitido em mais de 300 jogos de clubes e seleções com uma audiência estimada de 35 milhões na final da Liga dos Campeões em Paris.