UEFA decidiu: Noruega punida com derrota após jogo cancelado por covid-19

Derrota por 3-0 na partida em que visitaria a Roménia, na Liga das Nações.

A UEFA decidiu esta quarta-feira atribuir à Noruega uma derrota por 3-0 na partida em que visitaria a Roménia, na Liga das Nações de futebol, num jogo a que os nórdicos faltaram por casos positivos ao novo coronavírus.

A decisão, do Comité de Apelos do organismo de cúpula do futebol europeu, aplicada à partida, originalmente marcada para dia 15 de novembro, na quinta e penúltima ronda do grupo 1 da Liga B, recai sobre os noruegueses por serem "os responsáveis pela não realização do encontro".

Este órgão cita o regulamento da Liga das Nações, depois de os noruegueses faltarem devido a um caso positivo, do defesa Elabdellaoui, entre a comitiva, impedida de viajar para Bucareste no dia 14.

Com esta decisão, o grupo 1 da Liga B deixa a Áustria no primeiro lugar, com 12 pontos, a Noruega em segundo, com nove, a Roménia em terceiro, com sete, e a Irlanda do Norte em quarto, com um. Austríacos e noruegueses defrontam-se hoje em Viena pela liderança.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,3 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 3.632 em Portugal.