UEFA cria protocolo para gestão de casos de comoções cerebrais

Redação com Lusa

Organismo europeu idealizou também um sistema de análise médica através de vídeo, nos próprios estádios, para avaliação "imediata e informada de lesões"

As comoções cerebrais em jogos de futebol têm mais atenção da UEFA. O órgão elaborou um protocolo para gerir esses casos, dirigido às equipas e demais agentes, e sensibilizou a comunidade para perigos e a forma de atuação.

Resultante da campanha de consciencialização que o organismo impulsionou em 2019, o novo estatuto foi elaborado pelo comité médico da UEFA com o objetivo de reforçar as boas práticas na gestão das comoções cerebrais e afinar os procedimentos em possíveis casos.

A UEFA deseja que todos os clubes e seleções se associem, de forma que mais facilmente possa ser "reconhecido e gerido um traumatismo cranioencefálico".

O organismo que gere o futebol europeu idealizou ainda um sistema de análise médica por vídeo, nos estádios, para uma avaliação "imediata e informada das lesões".

Nesse caso, a UEFA pretende agilizar o protocolo com o operador de televisão do encontro, sendo que o serviço de análise médica à distância estaria disponível para todos os intervenientes.

"Embora os estudos relatem uma baixa incidência no futebol, todos devem saber como reagir e o que fazer em caso de uma concussão dentro do campo. Ao assinar esta carta, os clubes e seleções nacionais vão mostrar o seu apoio às atividades de sensibilização para a concussão da UEFA, um passo significativo para ajudar a proteger os seus jogadores", considerou Tim Meyer, presidente do comité médico da UEFA.

A UEFA pediu à FIFA e ao International Board (IFAB), o órgão responsável pelas regras do futebol, que seja introduzida no jogo a figura das substituições temporárias ante possíveis casos de comoções cerebrais, para que as equipas médicas tenham mais tempo para uma melhor avaliação das situações.

A IFAB concordou em alargar o período experimental inicial por um ano, com início em agosto de 2022.