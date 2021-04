UEFA confirma: Portugal joga em Munique com público. Bilbau e Dublin fora do Europeu

UEFA anunciou alterações às cidades-sede do campeonato da Europa, que arranca a 11 de junho. Sevilha substituiu Bilbau.

A UEFA confirmou esta sexta-feira que Munique vai manter-se como cidade-sede do campeonato da Europa deste ano, o que significa que a Seleção Nacional jogará na cidade bávara contra a Alemanha, no dia 19 de junho, em partida da segunda jornada do grupo F.

A Allianz Arena, casa do Bayern, vai acolher outros três jogos da competição (França-Alemanha, Alemanha-Hungria e um dos quartos de final) e todos os encontros poderão contar com um número mínimo de 14.500 espectadores, anunciou o organismo que tutela o futebol europeu, no seguimento da reunião do Comité Executivo realizada esta sexta-feira.

Em sentido inverso, Bilbau, em Espanha, e Dublin, na República da Irlanda, deixam de ser cidades-sede do Europeu por não poderem garantir a presença de adeptos nos respetivos estádios.

Os quatro jogos previstos para o Estádio de San Mamés, no País Bascos, passam para Sevilha, e terão o estádio de La Cartuja como palco, com 30 por cento da capacidade do estádio disponível. São eles o Espanha-Suécia, o Espanha-Polónia, o Eslováquia-Espanha e uma partida dos oitavos de final.

Já os encontros agendados para Dublin, foram realocados para o Estádio de Wembley (oitavos de final), em Londres, e para São Petersburgo, na Rússia (Polónia-Eslováquia, Suécia-Eslováquia e Suécia-Polónia).

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, reagiu às alterações: "Temos trabalhado de forma diligente com todas as federações anfitriãs e com as autoridades locais para garantir um ambiente seguro e festivo nos jogos. Estou feliz por ver que somos capazes de receber adeptos em todos os jogos, para uma celebração do futebol de seleções por todo o continente".