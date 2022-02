UEFA condena invasão militar à Ucrânia: "Continuamos resolutos na nossa solidariedade"

Organismo quer promover "o futebol de acordo com valores partilhados na Europa, como a paz e o respeito pelos direitos humanos, no espírito da Carta Olímpica"

A UEFA emitiu hoje um segundo comunicado sobre a situação na Ucrânia, condenando "a invasão militar russa em curso" àquele país, prometendo "a maior seriedade e urgência" na tomada de decisões relevantes para o futebol europeu.

"A UEFA partilha a preocupação significativa da comunidade internacional pela situação em desenvolvimento na Europa, condenando fortemente a invasão militar russa em curso na Ucrânia", pode ler-se em comunicado hoje divulgado.

Assim, este organismo quer promover "o futebol de acordo com valores partilhados na Europa, como a paz e o respeito pelos direitos humanos, no espírito da Carta Olímpica".

"Continuamos resolutos na nossa solidariedade com a comunidade futebolística na Ucrânia e estamos prontos para estender uma mão ao povo ucraniano. (...) Decisões serão tomadas pelo Comité Executivo e anunciadas amanhã [sexta-feira]", acrescentam.

A nota segue-se a uma primeira, sem referências diretas sobre as ações da Rússia, que dava conta da reunião do comité executivo do organismo de cúpula do futebol europeu, para "tomar todas as decisões necessárias".

A final da Liga dos Campeões está marcada para a cidade russa de São Petersburgo, em 28 de maio.

A Rússia lançou uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que as autoridades ucranianas dizem ter provocado dezenas de mortos nas primeiras horas.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que o ataque responde a um "pedido de ajuda das autoridades das repúblicas de Donetsk e Lugansk", no leste da Ucrânia, cuja independência reconheceu na segunda-feira, e visa a "desmilitarização e desnazificação" do país vizinho.